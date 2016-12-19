Resident Evil 7’nin Demosu Sonunda Steam'de Yayınlandı!

Merakla beklenen Resident Evil 7’nin demosu Resident Evil: Beginning Hour adıyla Steam'de yayınlandı!

24 Ocak 2017’de piyasaya çıkacak olan ve yılın en merakla beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil 7 (Biohazard 7), bugün itibariyle demo olarak sunuldu. Resident Evil 7: Beginning Hour adıyla yayınlanan demo, konsoldan sonra şimdi de hem PC için Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliniyor. Midnight versiyonu olarak adlandırılan RE7 Baker ailesinin evindeki heyecanını konsol oyuncularından sonra PC oyuncularına da tattırmak için harika bir deneyim sunacağa benziyor.

4K görüntü desteğine kadar geniş bir yelpazede grafik ayarları bulunan Resident Evil 7’nin 24 Ocak’tan itibaren yaşatacağı ağır korku ve gerilim anlarına şimdiden biraz tadımlık olarak takılabilirsiniz.

Resident Evil 7 Demo Sistem Gereksinimleri;

Minimum;

İşletim Sistemi: Windows 7,8,8.1,10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x (2GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Ses Kartı: DirectSound (DirectX 9.0c veya daha yüksek)

Önerilen;

İşletim Sistemi: Windows 7,8,8.1,10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4GHz - AMD'nin eşit ve daha iyi modelleri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: TBA (4GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Ses Kartı: DirectSound (DirectX 9.0c veya daha yüksek)

Oyunun Steam versiyonunun demosuna buradan ücretsiz olarak ulaşabilir, eğer severseniz buradaki bağlantıdan da 180TL’ye normal, 249TL’ye de Deluxe versiyonunu satın alabilirsiniz. Oyunun PlayStation 4 versiyonuna da buradan, Xbox One versiyonuna da buradan ulaşaiblirsiniz.