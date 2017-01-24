Yılın En Çok Beklenen Korku Oyunu Resident Evil 7 Yayınlandı!

Korku tutkunlarının favori serilerinden biri olan Resident Evil 7, bugün Steam, PlayStation Store ve Xbox Store’daki yerini aldı.

19 Aralık’ta çok sonlu "Beginning Hour" adındaki demosuyla birçok kişiyi etkilemeyi başaran ve korku tutkunlarının büyük merakla beklediği efsanevi seri Resident Evil 7, resmen yayınlandı. Bugünden itibaren Steam, PlayStation Store ve Microsoft Store başta olmak üzere birçok mecrada dijital olarak, aynı zamanda mağazalarda da kutulu satışına başlanan Resident Evil 7 fiyat olarak birçok kişi için yüksek gelecek gibi.

Steam’de 180TL normal, 249TL ise Deluxe sürümüne sahip olan RE7, PlayStation 4’te ise PS Store’da 209TL normal, Deluxe sürümü ise 284TL’ye satılıyor. Microsoft Store’a gelecek olursak 209.75TL’ye satılan oyun 285TL’lik Deluxe fiyatıyla yerini almış.

Kutulu versiyonları ise Aral’da listelenen oyunun PC versiyonu 216TL, PS4 versiyonu ve Xbox One versiyonu ise 270TL’den satışa çıkmış oldu.