Resident Evil 7 İçin PC, PS4 ve Xbox One Grafik Kıyaslaması

Resident Evil 7: Biohazard, en iyi şekilde hangi platformda oynanır?

Resident Evil serisinin son oyunu olan ve duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen Resident Evil 7: Biohazard, 24 Ocak'ta resmi olarak satışa sunulmuştu.

Sürükleyici hikayesinin yanı sıra görüntü kalitesi ile de dikkat çeken oyun, her ne kadar alışık olduğumuz Resident Evil oyunlarından biraz farklı olsa da sürükleyiciliği, oyuncuyu aşırı germesi ve korku ögeleri ile de ön plana çıkıyor.

Peki Resident Evil 7, en iyi hangi platformda oynanır? PC, PS4 ve Xbox One için yapılan kıyaslama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sonuç olarak sizin de gördüğünüz gibi yeterli sisteme sahip olduğunuz zaman en iyi tercih PC. Ancak oyun konsolunda denemek isteyenler için PS4 bir adım önde diyebiliriz. Ayrıca PS4'ün PS VR gibi bir de avantajı bulunmakta çünkü oyun PS VR'ı da desteklemekte.