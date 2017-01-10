Resident Evil 7 İçin Satışa Sunulan Mum, Oyundaki Kokuları Evinize Taşıyor!

Resident Evil 7 için satışa sunulan sanal gerçeklik mumu, çeşitli kokular yayarak sanal gerçeklik deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Bildiğiniz gibi Resident Evil 7, sanal gerçeklik cihazı Playstation VR aracılığıyla oynanabilecek. Böylesi bir korku oyununu sanal gerçeklikte oynamak zaten yeterince ürkütücüyken yeni çıkan bir ürün oyunun gerçekçiliğini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, görsel ve işitsel olarak sağlam bir deneyim sunsa da, şimdilik koku için herhangi bir çözüm sunabilmiş değil. İşte Resident Evil’in sanal gerçeklik versiyonunda, satışa sunulan bir mum ile bu sorun bir nevi çözülüyor. Merchoid adlı internet sitesinde satışa sunulan ürün, 4D sanal gerçeklik mumu olarak adlandırılıyor. Bu mum, oyunda yer alan bazı şeylerin kokularını anımsatması için yapılmış. Belirtilene göre bu mum; ter, eski ahşap ve deri karışımı bir koku yayıyor. Aslında mumun yaydığı kokular arasında kan da belirtiliyordu, ancak niyeyse bu ibare ürünün satış sayfasından kaldırılmış durumda.

Bu mumun 18-20 saat kadar yandığı, yani tek bir mumla oyunu bitirmek için yeterince süre olduğu da belirtiliyor. Resident Evil 7’ye özel bu sanal gerçeklik mumu, şu anda 15,99 dolara satılıyor. Ürünlerin teslimatı ise 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

Resident Evil 7’nin ise 24 Ocak’ta PC, Playstation 4 ve Xbox One için çıkış yapacağını belirtelim.

Resident Evil 7'nin sanal gerçeklik versiyonunun ne kadar korkunç olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.