Oldukça iyi geri dönüşler alan korku oyunlarından birisi olan Resident Evil 7, 24 Mayıs'ta Nintendo Switch'e geliyor. Ne yazık ki şimdilik yalnızca Japonya'ya...

Geçen yıl PC, Xbox One ve PlayStation 4'te piyasaya sürülen Resident Evil 7, oyuncularından oldukça olumlu tepkiler almıştı. Resident Evil 7, bu başarılı sürecinin ardından 24 Mayıs'ta Nintendo Switch'e de geliyor. Ancak kötü bir haberimiz var; oyun şimdilik yalnızca Japonya'da çıkacak.

Oyununun çıkışı her ne kadar diğer oyuncuları heyecanlandırsa da Resident Evil, 24 Mayıs tarihinde yalnızca Japon Nintendo eShop akışında gözükecek. Ayrıca oyunun web sitesinin açıkladığı üzere, oyunun ilk 15 dakikası ücretsiz. İlk 180 gün ise fiyat 2000 Yen yani 82 TL olacak.

Resident Evil 7'nin Japonya'nın ardından diğer ülkeler için de bir uyarlama yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada eğer korku temalı oyunları seviyorsanız, Resident Evil 7'nin fragmanını yukarıdan izleyebilirsiniz.