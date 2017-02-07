Resident Evil 7'yi En Zor Seviyede Bıçakla Bitiren Oyuncu

Bir oyuncu, serinin son ürünü olan Resident Evil 7: Biohazard’ı Madhouse zorluk seviyesinde bitirdi. Üstelik yalnızca bıçak kullanarak.

Resident Evil 7: Biohazard, 24 Ocak 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülmüş, fırından henüz yeni çıkan oyunlardan. Oyuncular, son derece ürkütücü ve korkunç bir konakta geçen oyunu bitirebilmek için yaklaşık 10-15 saatini harcarken bir oyuncu var ki, adını tarihe altın harflerle yazdıracak cinsten bir işe imza attı.

Quizzle isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda oyuncu, oyunu Madhouse zorluk derecesinde ve yalnızca bıçak kullanarak 3,5 saatte bitirmeyi başardı. Oyunun final kısmına ise sadece 8 kez ölerek ulaşan oyuncu, Madhouse zorluğunu ise denetim noktaları ve yenilenen sağlık özelliklerinden mahrum kalacak şekilde bitirmiş. Son atağına 3 saat 26. dakikadan itibaren başlayan oyuncu, karşısına çıkan her şeyi yok etmeyi başarıyor.

Madhouse zorluk derecesinden tekrar kısaca bir bahsetmek gerekirse düşmanlarınız, bu seviyede daha seri ve güçlü oluyorlar. Yani yalnızca bıçak kullanarak oyunu tamamlamak, galiba her babayiğidin harcı değil. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz (gerçi video da bayağı uzun ama ileri sara sara ya da canınız nasıl istiyorsa, bir şekilde izleyin derim).

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