Resident Evil Revelations PS4 ve Xbox One'a Geliyor

Efsane Resident Evil oyunu Revelations, yeni nesil konsollara da bu sene içerisinde sunulacak.

Resident Evil Revelations, 2012’de Capcom tarafından piyasaya sürülmüştü.Oyun aslen Nintendo 3DS için geliştirilmiş olsa da daha sonra Windows, PS3, Xbox 360 ve Wii U platformlarına da sunuldu. Bu oyunu zamanında oynayıp kendi “efsanevi” kategorisine koyanlar için Capcom güzel bir haber verdi: Oyun PS4 ve Xbox One platformlarına da çıkacak.

Resmi Resident Evil hesabı tarafından atılan bir tweet’te oyunun yeni konsollara 2017 Güz döneminde çıkacağı müjdelendi. Oyun hem ABD hem de Avrupa marketlerine sunulacak. Oyun hakkında başka bir detay ya da fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Oyunun 5 yıllık olduğunu göz önüne alırsak, ne kadar talep alacağı tartışılır. Zira firmanın son oyunu Resident Evil 7 bayağı ilgi gördü. Ancak oyunun eski müdavimleri ve eski oyunlara karşı ilgili kesimler oyunu alacaktır diye tahmin ediyoruz. Oyunun diğer Nintendo platformlarına sunulduğu göz önüne alındığında da Switch platformu için de bu tarz bir haber beklemek yanlış olmaz.