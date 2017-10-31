İl Spor Güvenlik Kurulu, stadyumlara taşınabilir şarj cihazlarıyla girilmesinin yaklanması kararını aldı.

Telefon üreticilerinin uzun ömürlü batarya çalışmalarına ağırlık vermelerine sebep olacak yeni bir karar daha alındı. İl Spor Güvenlik Kurulu, bundan sonra stadyumlara taşınabilir şarj cihazlarıyla girilmesine izin vermeyecek.

Kararı ilk olarak Beşiktaş yönetimi açıklamış ve bundan sonra stadyuma gelen taraftarlarının yanlarında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) getirmemelerini, aksi taktirde stadyuma alınmayacaklarını belirtti.

Bu kararın hangi sebeplerle alındığı konusunda resmi bir söylemde bulunulmasa da, son dönemde stadyumlarda artan gerginliklerin önemli rol aldığını düşünüyorum. Zira en son Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında neler olduğunu az çok hatırlarsınız. Powerbank gibi ağır bir cihazın saha içine doğru fırlatılması, çok ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına sebep olabilir.