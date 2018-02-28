Resmi Belgeyle İnsanlardan Para Koparan Türk Yazılım Şirketi

Dijitic Web Yazılım Teknolojileri adındaki bir türk firması, farklı boyutlardaki dijital ekranlara uyumlu internet sitesi tasarımı (responsive design) patentini, Twitter gibi devlerden daha önce aldığını belirterek, tasarımcılardan ve site sahiplerinden para talep ediyor.

İnternet kullanımı yaygınlaştıkça ve internete girdiğimiz cihazlar değiştikçe, ekranlarımız da değişiyor. Sitelerin farklı ekranlara uyumlu olmasını ve rahat görüntülenebilir olmasını sağlayan mobil görünümler, Responsive Design adı verilen bir yöntemle sağlanıyor. Twitter, Facebook gibi devlerin yanı sıra, yazılım dünyasının küresel firmaları akıllı telefonlar yaygınlaşmaya başladığından beri bu sistemi kullanıyor. Hatta Webtekno olarak bizler de kullanıyoruz.

2014 yılında Responsive Design sistemini bulduğunu iddia eden ve 2017’de bunun patentini aldığını savunan Dijitic Web Yazılım Teknolojileri isimli bir şirket, kanıt olarak bu belgeyi gösteriyor:

Ziya Karakaya isimli bir şahsın yönettiği şirkete dair Ekşi Sözlük üzerinde çıkan iddialar, haksız kazanç yoluna başvurulduğunu gösteriyor. İddialara göre firma, Responsive Design kullanan internet sitelerinin sahiplerine ulaşıp “Bu tasarım sistemi bize ait, telif hakkı bizde olduğu için 500 lira ödemek zorundasınız” diyor.

Söz konusu iddialar eğer doğruysa, resmi evrak kullanılıp dolandırıcılık ve haksız kazanç sağlandığı söylenebilir. Söz konusu telif hakkı bilgilendirmesi Karakaya tarafından buradaki gibi açıklanıyor.

Firma sahibi Ziya Karakaya, gelen tepkiler üzerine internet sitesinden yaptığı şu açıklamayla ücretli kullanımı durdurduklarını bildirdi:

Ancak söz konusu telefon görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıkar ve iddialar gerçeğe dönüşürse ciddi bir siber suç işlenmiş olacak.

An itibariyle herhangi bir resmi açıklama ya da suç duyurusu bulunmuyor.