Resmi Galaxy Note 8 Kılıfları, Ön Sipariş için Hazır!

Samsung Galaxy Note 8, henüz piyasaya sürülmedi fakat Note 8'in kılıfları için ön sipariş vermek artık mümkün.

Güney Kore orijinal ekipman üreticisi (OEM) tarafından sağlanan resmi ürün verilerine dayanan yeni listeler, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin yanı sıra aksesuarlarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya koyuyor. Galaxy Note 8, Siyah, Derin Mavi, Altın, Gümüş ve Orkide Gri olmak üzere beş renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Ayrıca resmi olarak 2 adet kapaklı kılıfı olacak. Galaxy Note 8'in, Galaxy Note 7'deki gibi bir lens koruması, aksesuarlarının bir parçası olarak yer almayacak.

Galaxy Note 8'in,2016'da yayınlanmaya başlayan kablosuz şarja olanak sağlayan kılıfı olacak. Bu kılıf 3,100mAh'lik bir bataryayla karşımıza gelecek. Bu kablosuz şarjlı kılıfın fiyatının ise 89.00 / 94.99 euro aralığında olması bekleniyor. Parekende satışlarında ise kılıfın fiyatı çok daha yüksek olacaktır.

Diğer açıklamara göre Samsung, Galaxy Note 8 için popüler Alcantara Kapağı, Clear View Stand Kapağı, Orijinal Deri Kapağı ve LED View Cover ürünlerini yayınlayacak. Uygun fiyatlı kılıf arayan kullanıcılar ise Siyah ve Derin Mavi renklerinde olacak olan şirketin Koruyucu Kapağını seçebilirler.

Kullanıcılar, MobileFun'dan ön sipariş verebiliyorlar. Ancak Note 8'in nakliye tarihleri hanüz belli olmadığından kılıfların, cihazlar piyasaya sürüldükten sonra gelme ihtimalleri bulunuyor.

MobileFun'da yer alan ve ön sipariş verilebilen Galaxy Note 8 kılıflarına buradan göz atabilirsiniz.