Turkcell Şipşarj isimli şarj istasyonu sayesinde artık kullanıcılar anlaşmalı restoranlarda priz aramadan telefonlarını kablosuz ya da kablolu bir şekilde şarj edebilecek.

Ülkemizin önde gelen telekom operatörlerinden biri olan Turkcell, dünyanın en büyük kablosuz şarj üreticilerinden Fluxport ile gerçekleştirdiği iş ortaklığıyla birlikte Turkcell Şipşarj isimli hizmetini duyurdu. Turkcell Şipşarj ile birlikte artık anlaşmalı restoranlarda müşteriler priz aramak yerine bu şarj istasyonlarını kullanarak kolaylıkla cihazlarını şarj edebilecekler.

Aslında kablosuz bir powerbank mantığıyla çalışan Turkcell Şipşarjların her biri 20.000mAh kapasiteli olacak. Kablosuz şarj özelliği olan telefonlar Turkcell Şipşarj sayesinde kablosuz olarak şarj edilirken kullanıcılar dilerlerse USB bağlantılarından da telefonlarını şarj edebilecekler.

Şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki anlaşmalı Midpoint ve Welldone restoranlarında olacak olan bu hizmetin yakın zamanda daha fazla restoranda verilmesi bekleniyor. Böylelikle bu hizmetle birlikte birçok kişinin restoranlarda priz arama ve yanında sürekli şarj taşıma derdi bir anlamda son bulmuş olacak.