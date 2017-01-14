Restoranların Satışı Arttırmak ve Müşterileri Kandırmak İçin Uyguladığı Menü Hileleri

Duyunca şaşıracağınız, belki de "nasıl kanmışım?" diyeceğiniz çoğu restoranın uyguladığı kafa karıştıran ancak müşterilerin aklını çelmeyi başaran menü hilelerini derledik.

Bazen bir restorana gittiğimizde sipariş verirken fiyatların uygun olduğunu ve ürünlerin ilgi çekici olduğunu düşünürüz ancak hesap geldiğinde fiyattan yakınırız. Peki bu durumu yaşamamıza neden olan menü hileleri neler?

Genellikle menülerde para birimi sembolü olmaz

Bir restoranın menüsünde yazan fiyatlarda dolar, lira ya da euro gibi para birimlerinin sembollerinin yer almaması iddialara göre insanların bilinçaltında o ürüne para ödemeyeceği algısını yaratıyor ve fazla para ödemekten çekinmiyor. Bu nedenle de birçok restoran fiyat listesinde para birimini belirten sembollere yer vermiyor.

Pahalı ürünlerle daha pahalılar her zaman peşpeşe gelir

Böylelikle siz menüye göz atarken ikisinden birinin daha ucuz olduğunu görünce daha ucuz olanı tercih edersiniz ancak yine de o pahalıdır. Örneğin bir makarna için 50TL yazıldıysa ve pizza için 38TL yazıldıysa siz genellikle daha ucuz olduğu için pizzayı almayı tercih edersiniz. Tabii farkında olmadan 10TL'ye yiyebileceğiniz bir pizzayı 38TL'ye yemiş olursunuz. Zaten paranın pek önemi yoksa, getir makarnayı garson!

29.99TL yerine 29.95TL çok daha samimidir

30TL yerine 29.99TL'nin insanlara çok daha uygun fiyatlı göründüğü bir gerçek. Öyle ki bu durumu bilseniz bile zihniniz otomatik olarak 29.99TL'yi daha ucuz algılıyor, ancak 99 kuruştan daha şeytani bir fiyat var: 95 kuruş!

95 kuruşla biten ürünler size hem restoranın net fiyat verdiğini düşündürerek samimiyetinizi arttırır, hem de ürünün daha ucuz olduğunu düşünmenizi sağlar. Bu yüzden 30TL yerine 29.95TL çok daha tercih edilebilir bir fiyattır.

Patates değil o, Leziz Patates!

Bir diğer gerçek de restoranlar yiyeceklerinin isimlerini sade isimlerden daha çok genel isimlere göre farklılık yaratacak isimler olarak seçerler çünkü farklılık yaratan isimler sizde deneme isteği uyandırır.

Görseller sipariş verme isteğini arttırır

Menüde bir ürünün fotoğrafını görmek, o ürünü sipariş vermeniz konusunda sizi daha çok ikna ediyor, öyle ki söylenene göre sipariş oranlarını %37 arttırıyormuş. Söylenene göre bu nedenle gidince bir araba parası bırakacağınız Steak House'lar, bu nedenle menülerinde fazlasıyla görsellere yer veriyor.

Fiyatlar olabildiğince karmaşık listelenir

Çünkü fiyatların karmaşık bir şekilde listelenmesi, müşterinin bir süre sonra fiyatlar arasında karşılaştırma yapmakta zorlanmasına ve bu nedenle de sipariş verirken fiyat kriterini gözardı etmesine neden olabilir. Üstelik bazı menüler fiyatlar alt alta dizilse bile, farklı sembollerle ya da isimle fiyatı takip etmeyi zorlaştırarak bu karmaşıklığı yaratır.