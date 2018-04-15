Ion Maiden Bir Floppy Disk İle Yeniden Geliyor

3D Realms adlı oyun stüdyosu 20 yıllık Build motoru ile güçlendirilen Ion Maiden için gerçek bir geri dönüş oyunu yapıyor. Oyun, artık bir retro haline gelen disketlere yerleştirilerek kullanıcılara sunulmayı bekliyor.

Belli bir yaştaki oyuncular için, “3D Realms” adı bazı muhteşem anıları çağrıştırıyor olabilir. Bugün hâlâ kullanımda olan 3D oyunlarının birçoğuna öncülük eden ve Duke Nukem ve Shadow Warrior gibi oyunlar yayınlayan klasik first person nişancıların arkasındaki stüdyo olan 3D Realms, oldukça heyecan verici bir gelişmeyi hayata geçirmeyi bekliyor. Klasik bir efsane olan Ion Maiden oyununu retro bir hale gelen disketlere yerleştiren şirket, hem şaşırttı hem de gözlerden minik damlaların gelmesine sebep oldu.

Twitter hesaplarından oyunun görselinin basılı olduğu bir disket fotoğrafı yayınlayan 3D Realms, akıllarda bir de soru işareti bıraktı: 100 MB'den biraz az olan Ion Maiden nasıl 1.44 MB'lik diskete sığdı. Elbette bu döneme yetişmiş olanlar boyutuna rağmen disketlerin ne kadar çok şey depoladığını hatırlayacaktır.

Bunun nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız cevabın sihir ya da yüksek teknolojik bilgi olmadığını hemen belirtelim. Şirketin yaptığı sadece, nostaljik bir görünüme sahip olan flash bellek üretmekten başka bir şey değil. Bununla birlikte bu özel sürüm oyunun ne zaman piyasaya çıkacağı ve ne kadara satılacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirketin bu şekilde bir pazarlama yoluna gitmesi oldukça güzel görünüyor.

Oyunda, sibernetik bir orduyla mücadele eden Shelly “Bombshell” Harrison adında bir Küresel Savunma Gücü askeri olarak görev yapıyoruz. Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan 3D Realms'tan Frederik Schreiber, "Ion Maiden, klasik nişancılar için bir geri dönüş. 90'ların bir oyununu taklit etmiyor. 90'lı bir oyun." ifadelerini kullandı. Hemen yukarıda izlediğiniz fragmanda siz de çocukluğunuzdan bir şeyler göreceksiniz.