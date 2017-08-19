Retro Oyunları Bedava Oynayabileceğiniz 4 Site

Eski oyunları seven ama emulatör gibi yan programlarla uğraşmak istemeyen takipçilerimizin eski oyunları bedava indirebilecekleri veya browser üzerinden oynayabilecekleri 4 siteyi listeledik.

Günümüz teknolojisinde, retro oyunlara bedava ulaşmak çok kolay. Fakat bunları legal anlamda listeleyen ve bu arada bilgisayarınıza virüs bulaştırmayacak kaynak çok az. Bu yazımızda, yasal olarak indirebileceğiniz ve bilgisayarınıza zarar vermeyecek retro oyunları indirebileceğiniz 4 siteyi listeledik.

Abandonia

Abandonia, telif süresi geçmiş veya artık dağıtıcısı tarafından desteklenmeyen ve indirip oynayabileceğiniz eski oyunların bulunduğu bir site. Site ara sıra aktifliği azalsa da 1999 yılından beri var olan bir site. Son 2 senedir ise her gün yenisi eklenerek, yazının yazıldığı tarih itibariyle 1.117 oyunu içerisinden barındırıyor, 100 binden fazla aktif üyesi de cabası. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Abandonware Dos

Abandonware Dos, yine telif hakkı süresi dolmuş veya yapımcıları tarafından artık sahiplenilmeyen oyunlarla ilgilenen bir site. Ancak diğerlerine göre en büyük farkı DOS oyunlarıyla ilgileniyor olması. İçinde barındırdığı birçok DOS'da çalışan oyunu indirebilme olanağının yanı sıra, indireceğiniz oyunların telif durumundan çıkış tarihine, oyun içi görüntülerinden oyunun oynanış videolarına hatta oyunlarla ilgili bilgilerin olduğu ilginç makalelere kadar bir çok şeye ulaşabileceğiniz bir platform. Abandonware Dos'a buradan ulaşabilirsiniz.

RGB Classic Games

RGB Classic Games, birçok eski ve yeni DOS oyunlarını içerisinde barındıran bir site. Ancak diğerlerinden farkı, kendilerinin eski işletim sistemli oyunları koruma gibi bir misyonunun olması. RGB Classic Games kütüphanesinde bulundurduğu eski oyunları, yeni bilgisayar sistem ve teknolojilerinde de oynanabilecek hale getirerek yayınlayan bir site. Oyunları ait oldukları türe, çalıştıkları işletim sistemine, yayıncı şirketi adına, yasal statüsüne, çıktığı yıla ve video moduna göre arayabilmenizi sağlamasının yanında bir de site içerisine gömdükleri bir emülatör sayesinde de Keen Dreams, Hexen ve Transport Tycoon gibi eski yılların favorisi olan oyunları da browser üzerinden oynamanıza olanak sağlıyor. RGB Classic Games'e buradan ulaşabilirsiniz.

Remain In Play

Remain In Play, kütüphanesinde bir çok DOS veya diğer işletim sistemleri için yayınlanmış geniş bir oyun yelpazesine sahip. Ancak telif süresi bitmiş ya da yapımcıları tarafından desteklenmeyi bırakılmış oyunları yayınlamak yerine en baştan beri bedava olarak yapılan oyunları yayınlamayı tercih eden bir platform. Özellikle de çoğunluğu reklam amaçlı olan bu oyunlar içerisinden ne aradığınızı bilmiyorsanız, kendi "top 10" listeleri gayet tatmin edici. Ancak özellikle bir oyun arıyorsanız, site içerisinde isim, tür veya işletim sistemini baz alarak arama da yapabiliyorsunuz. Remain In Play'e buradan ulaşabilirsiniz.

Bonus: The Internet Archive

The Internet Archive, bilgiyi tüm açıklığıyla internet kullanıcılarına ulaştırma ve koruma amaçlı oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Eski oyunların da korunması gereken bir değer olduğu kanısına 2014 yılında varıp, önce 900 iyi bilinen oyunu kütüphanelerine eklemişler. Ardından 2015 yılında 2.300'den fazla Dos oyununu kütüphanelerine ekleyerek de büyütmüşler. Ancak tek sorunu oyunlardan hiçbirini indiremiyor olmamız. Oyunların tamamı browser üzerinden oynanabilecek şekilde siteye yüklenmiş durumda. Ancak eski oyunları oynamak isteyip, indirmekle ve doğru işletim sistemini bulmakla uğraşmak istemeyen oyuncular için de iyi bir alternatif olarak duruyor. The Internet Archive'ın bir çok bilgiye ulaşabileceğiniz ana sayfasına buradan, oyun arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.