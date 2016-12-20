Retro Severlere Müjde: Bir Capcom Efsanesi Olan Mega Man Mobil Platforma Geliyor!

Bir NES, yani Atari efsanesi olan Mega Man, Android yolunda!

90’lı yılların efsane firmaları olan Capcom ve Nintendo, birbirinden güzel oyunları ile hala zihnimizde önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz günlerde Super Mario’yu iOS’e getiren Nintendo, o muhteşem retro rüzgarını yeniden başlatmışken sonra Capcom da Mega Man ile geri dönüyor!

Geçtiğimiz yıl efsane serisini “Mega Man Legacy Collection” adıyla PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo 3DS için sunan Capcom, şimdi bu 6 oyunluk seriyi Android ve iOS’e getiriyor. 8 bit efsanesinin 6 serilik Mega Man yapımları kısa süre içerisinde 6 ayrı oyun olarak yer alacak.

Dolar bazında her biri 1.99 Dolar olacak olan yapımların TL olarak ne kadar fiyatla çıkacağı şu an için belli değil. Ancak 2 Dolar olarak bile düşünürsek Mega Man’i sevenler için oldukça uygun bir fiyat olduğu açık.