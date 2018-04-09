Lofree Four Seasons kablosuz klavye retro tarz ile modern mühendisliği birleştirerek kullanıcılarından tam not aldı.

Son 1 yıl içerisinde 700 bin dolar civarında yatırım yapılan Lofree, retro tarzını modern teknolojiyle bütünleştirerek büyük bir ün kazandı. Teknoloji meraklıları basit, zarif ve dayanıklı ürünleri öve öve bitiremiyorlar. Normal şartlarda kablosuz klavyeler beraberinde büyük bir heyecan uyandırmazlar, ancak Lofree Four Seasons kablosuz klavye retro tarzıyla bunu yapmayı başarıyor.

99.99 dolar karşılığında satışa sunulan klavye, yuvarlak tuşlu ve özel optimize edilmiş tasarımıyla oldukça ergonomik bir deneyim sunuyor. Ayrıca üç aşamalı arka plan aydınlatması sayesinde karanlıkta yazmanıza da olanak tanıyor. Bunun yanı sıra geliştirilen klavyeyi iOS, Android ve Windows yazılım sistemi kullanan cihazlarda çalıştırabilirsiniz.

10 metreye kadar mesafesi bulunan Lofree Four Seasons kablosuz klavyesi, dokunarak yazmayı daha hızlı ve kolay hale getirmesinin yanı sıra Apple'ın ünlü ve sevilen klavye düzenine benzer bir tasarıma sahip olduğu için alışma süreci oldukça kolay. Dijital Trendlerde yapılan bir oylamaya göre Lofree Four Seasons 21. yüzyılın mekanik klavyesi olarak seçildi. Ancak üzerine vergilerde bindiğinde 500 TL civarında satılacak bir klavyeye bu ücreti vermek ne derece mantıklı bilemiyorum.