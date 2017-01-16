Reuters, Samsung’un 23 Ocak’ta Açıklayacağı ‘Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi’ni Şimdiden Duyurdu!

Reuters, şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddia ile Galaxy Note 7’lerin patlama sebebini şimdiden duyurdu.

Artık yeni bir yıla girdik, fakat 2016’nın en büyük fiyaskolarından olan Galaxy Note 7’lerin patlama sebebi hala gündemin en büyük konularından. Samsung, bu olayla ilgili resmi açıklamayı 23 Ocak’ta yapacağını duyurmuştu fakat Reuters, şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilerle bunu şimdiden açıkladı.

Reuters, Samsung’tan konuya hakim olan bir kişiden elde ettiği bilgilere dayanarak sorunun beklendiği gibi tamamen bataryadan kaynaklandığını açıkladı. Şirketlerle ve yeni teknolojilerle ilgili araştırmalar yapan IDC’den bir yetkili ise Samsung’un Note 7’de pil için yeterli alan ayırmadığını, tedarikçilerin bu konuda kendilerine yaptığı bilgilendirmeleri de kulak arkası ettiği söyleniyor. Şirket, olayın teknik boyutunu ise daha detaylı olarak, az önce de belirttiğimiz gibi 23 Ocak'ta açıklayacak.

Samsung, her ne kadar bu yıl tanıtılacak yeni Galaxy modelinin üzerine daha fazla titremiş olsa da ‘güvenlik’ kaygısı, kullanıcılarda hala mevcut durumda. Hatırlayacağınız üzere Samsung, patlama haberlerinin ardından 2.5 milyon Galaxy Note 7’yi geri çağırmış, daha sonra piyasaya sürülen yedek telefonlar da patlamaya başlayınca cihazı piyasadan tamamen kaldırmıştı.