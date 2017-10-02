Reyizin Ailesini Yakından Tanıyoruz; Nokia 3310 ve Soy Ağacı!

Nokia 3310'un herkesin gönlünde bir başka yeri vardır. Fakat 3310 neden bu kadar farklı? Nedeni yüz milyonlarca satan Nokia 30 serisinde saklı.

Nokia, bir telefon efsanesi olan 3310’u 3G desteği ile yeniden piyasaya sunacağını açıkladı. Peki 3310 neden bir efsane oldu? Bunu anlamak için 3310’un soy ağacına bir göz atalım.

3110

Bir efsanenin başlangıcı. O zamanlar belki bu kadar unutulmaz bir seri olacağı düşünülmese de 3110 gerçek bir efsane başlangıcı oldu. Ekranın altında bulunan ‘Navi-Key’ bir telefonun arayüzünde dolaşmanın ile adımı olmuştu. Klasik antenleri de unutmamak gerek.

3210

Nokia 3110’dan iki yıl sonra 3210’u piyasaya çıkardı. Artık kaba anteni yoktu ve 3310’a yaklaşan bir tasarıma sahipti. Ayrıca ‘Snake’ oyunu da ilk kez 3210 ile hayatımıza girdi. Toplam 160 milyon satan 3210, hala tarihin en fazla satan telefonlarından biri olma unvanını taşıyor.

3310

Bundan tam 17 yıl önce 1 Eylül 2000’de Nokia, bir fenomen heline gelen Nokia 3310’u kullanıcıların beğenisine sundu. Aslında abartılacak iyileştirmeler yoktu fakat 3310 tam bir efsane oldu. Yine de bu durum satışlara yansımadı ve 3310 yalnızca 126 milyon(!) adet sattı. Günümüz için oldukça büyük rakamlar olsa da kendi bir önceki modelini geçememiş olması şaşırtıcı.

3330

Bir yıl sonra Nokia, 3310’un CSD’li versiyonu 3330’u piyasaya sürdü. CSD, telefonların kısıtlı da olsa internete bağlanmasını sağlıyordu.

3410

3410 modeli, Nokia’nın Java uygulamalarını destekleyen ilk telefonu oldu. Gelişmiş kullanılabilirlik için iki ‘Navi-Keys’ bulunuyordu. Ayrı bu modelde şirket, 95x65 ekranda üç boyutlu arka plan görüntüleri oluşturabiliyordu. Tabii bugünkü telefonlarımızla kıyaslanacak görüntüler değil bunlar.

3510

Nokia, 3510 ve 3510i modelini 2002 yılında piyasaya sürdü. 3510i modelinde yine 95x65 piksel ekran vardı, fakat bu sefer bu ekrana 4,096 renk eşlik ediyordu.

3100

2003 yılında Nokia 3100 geldi. Bu cihaz Series 40 yazılımı çalıştırabiliyordu ve fotoğraf çekebiliyordu. Tabii bizim bildiğimiz tarzda fotoğraflar değil. Bir Pop-Port aracılığı ile cihaza kamera takıp, fotoğraf çekebiliyordunuz. 8MB hafıza, 50 kadar fotoğraf çekebilmenize imkan sağlıyordu.

Evet, 3310 ve ailesini daha iyi tanımış olduk. Şüphesiz ki Nokia 30 serisi telefonlar, çıktıkları döneme damga vurmuş ve bugünün akıllı telefonlarından çok daha güçlü bir şekilde piyasayı domine etmişlerdi. Fakat günümüzde Nokia geriden takip eden bir marka olmayı tercih etmiş durumda. Yine de yeni 3310, nostalji sevenlerin gönlünü çelmeyi başarabilir.