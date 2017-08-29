Rezalet! HTC Anavatanında Oppo'dan Daha Az Satıyor!

Akıllı telefon dünyasında bir zamanların inovatif trend üreticisi HTC için işler o kadar kötü ki anavatanı Tayvan'da bile Oppo'dan daha az satarak liderliği kaptırdı.

Akıllı telefon dünyasında One modeliyle yekpare metal kasayı hayatımıza sokan HTC, uzun bir süredir sürekli olarak zarar ediyordu ve bu düşüşe anavatanında da devam ediyor.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, sekiz çeyrektir aralıksız zarar ederek akıllı telefon pazarından düşmüştü. Yeni çıkardığı akıllı telefonu U11 eleştirmenler tarafından çoğunlukla olumlu tepki alsa da beklediği satış rakamlarına ulaşamayarak zarar trendini sürdürüyordu. Firma için bir sonraki acı haber de dün kaynaklarımıza ulaştı. Anavatanı Tayvan'da Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo tarafından satış rakamları bazında geriye düştü.

Bloomberg'den gelen bilgilere göre firmanın bir kaç stratejisi şuan için ürürlükte ancak firma pazarında birinci sırada Oppo, ikinci sırada HTC, üçüncü sırada ise Asus bulunuyor. Asus dünya genelinde bildiğimiz üzere çok yüksek satış rakamlarına ulaşamayan bir firma ve trend başlatma konusunda da herhangi bir etkisi bulunmuyor. HTC'nin böyle bir pazarda bile lider konumda olamayıp zorlanması, firmanın durumunun ne derece kötü olduğunu betimliyor.

Oppo'nun Tayvan pazarındaki yükselişinin sağlayıcısı olarak R11 amiral gemisi modeli gösteriliyor. Gelecekte Android'in başlatıcısını umarız daha iyi yerlerde görürüz.