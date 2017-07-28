Microsoft'un doğrulayarak açıklama yaptığı yeni sisteme göre Windows 10'un donanım gereksinimleri değişti. Bundan sonra tek bir donanımı bile uyuşmayan bilgisayarlar Windows 10 güncellemesi almayacak.

Microsoft “İçerik Oluşturucu Güncelleştirmeleri” ile düzenli aralıklarla Windows 10’a güncelleştirme yayınlıyor. Herkes bu sistemin sorunsuz çalıştığını düşünürken Microsoft cephesinden gelen bir doğrulama herkesi şok etti. Milyonlarca Windows 10 kullanıcısı Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre güncelleştirmeleri alamıyor.

PC World’e konuşan Microsoft, Windows 10 güncelleştirmelerini 13 Ekim 2020’ye kadar vaat etmesine rağmen bu güncelleştirmeleri modern sistemi olan kullanıcılara sunacağını belirtti.

Kısaca

Donanımızda Windows 10’u desteklemeyen ürünler varsa Windows 10 güncelleştirmelerini alamayabilirsiniz.

Microsoft, “Windows 10 deneyimini artırmak için bir donanım, sürücü ve bellek desteğinin bir bileşiminin gerekli olduğunu kabul ederek, belirli aygıtların donanımının destek süremize uyum sağlaması için gerekli destek ömrü ilkelerini güncelledik” dedi.

Bilinen bir şey var: Eğer bir işletim sistemi belirli bilgisayarlara desteğini kesip güncelleştirme yayınlamazsa cihaz, yakın gelecekte uygulamaları düzgün çalıştırmama ve ciddi güvenlik açıkları gibi sorunlarla boğuşabilir.

Ayrıca daha da önemli bir sorun var: Windows 10 güncelleme desteğini kesmesine sebep olan donanımı açıklamıyor. Örneğin, anakartınız çok eski olduğu için destek kesildi, fakat siz bunun sebebinin anakart olduğunu bilemiyorsunuz.

Bu güncelleştirmeleri artık almayacak donanımlara bakacak olursak, Intel’in eski Atom ‘Clover Trail’ işlemcilerini örnek gösterebiliriz. Bu minvalde birçok donanım Windows 10’dan veto yiyebilir.

Sizce Microsoft’un yaptığı bu tercihin sebebi ne olabilir ve tabii ki bu tercih ne gibi sonuçlar doğurur? Yüzlerce TL para vererek aldığı işletim sisteminden güncelleme alamayan kullanıcılar, bu olay karşısında nasıl tutum alacaklar? Bütün bunları zaman gösterecek.