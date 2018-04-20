RGB Aydınlatmasıyla Dünyanın En Yakışıklı Oyun Telefonu

ZTE’nin oyun telefonu Nubia Red Magic’in RGB aydınlatması, telefonun çok daha kaliteli bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Önce Razer’ın, sonrasında ise Xiaomi’nin oyun telefonlarını duyurmasının ardından sektörden yeni sesler gelmeye başladı. Bu olayın ardından Çin’in bir başka büyük akıllı telefon üreticisi ZTE de Nubia Red Magic isimli oyun telefonunu duyurdu.

Dün sizlere bu telefonu zaten duyurduk, Snapdragon 835 yonga seti 8 GB RAM gibi özelliklerle gelen akıllı telefon, oyun tutkunları için bazı ek özellikleri bünyesinde barındırıyor. ZTE, bu telefonla oyuncuları performans konusunda memnun etmeye çalışsa da, tasarım konusunda dünyanın en başarılı tasarıma sahip telefonlarından birini duyurdu.

Oyuncuların Sevgilisi: RGB Aydınlatma

Razer geçen sene oyun telefonu geliştireceğini söylediğinde, herkes akıllı telefona RGB aydınlatma teknolojisinin geleceğini düşünmüş ve bu duruma çok sevinmişti. Buna rağmen Razer, telefonlarında RGB aydınlatmayı kullanmamıştı. Oyuncuların en sevdiği özelliklerden biri olan RGB aydınlatma, Xiaomi Black Shark cihazı için de gelmeyince ZTE’nin telefonu oyuncular için sevinçle karşılandı.

Sert hatlara sahip Nubia Red Magic, kırmızı ve siyahın muhteşem uyumu ile oyuncuların ilgisini çekiyor, ancak asıl ilgi çekici olan şey, telefonun arka kapağında dikey bir RGB şeridine sahip olması oldu. “Oyun kişiliğinizi taklit etmek” için geliştirilen bu şerit, 16 milyon farklı renk skalasıyla Nubia Red Magic’i diğer oyun telefonlarından ayırmayı başardı.

Telefonun flaş, kamera ve altıgen bir parmak izi okuyucusunu tamamlayan bu RGB aydınlatma, Nubia Red Magic’in önünden ziyade arkasını daha yakışıklı hale getiriyor. 3 farklı delikle özel hava soğutmasına sahip olan oyun telefonu, 26 Nisan’da Çin’de satışa sunulacak.