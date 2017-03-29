RH Kan Grubunun İsminin Rhesus Maymunundan Gelmesi

Bugün kan naklinin sağlıklı bir şekilde yapılabiliyorsa, bunu Rhesus maymunlarına borçluyuz.

İnsanlar arası kan naklinin yapılabilmesi için iki proteine bakılır: Bunlar AB ve RH.

AB kan grubu, RH’den çok daha önce keşfedilmişti. Bunun belirlenmesinin ardından kan nakline de başlanmıştı fakat naklin yapıldığı insanların teker teker ölmesinin ardından ‘bunda bir sorun var’ deyip olayın biraz daha derinliğine inildi.

Sorunun keşfedilmesi için rhesus maymunları üzerinde bir deney yapıldı. Deneyde, maymunun kanında başka bir proteinin daha bulunduğu ortaya çıktı. Yani AB kan grubu dışında naklin yapılması için önemli kriterlerden bir tanesi de bu protein oldu. Yeni kan grubunun belirlenmesine yardımcı olan rhesus maymununun (Hint şebeği olarak da bilinir) anısına bu kan grubuna RH adı verilmiş.

Bilim dünyasına yön veren sevimli hayvanlara (fareler, maymunlar vs) çok şey borçluyuz. Vicdani yönden baktığımızda aslında içimiz biraz burkulmuyor değil, fakat sanırım yeni bir yöntem bulunana kadar bu anlamda hayvanlara ihtiyaç duymaya devam edeceğiz.