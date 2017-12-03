Rian Johson'ın Yeni Star Wars Trilojisi İçin Planları

Johnson'ın hakkında düşüncelerini açıkladığı Star Wars'un üçlü serisinin 2020 yılından önce sahneye konulması beklenmiyor.

Galaksinin keşfedilmemiş bölgelerinde hazırlanan yeni ve bağımsız bir Star Wars trilojisinin yönetmeni olarak duyurulmuş olmanın beraberinde getirdiği güvenden daha büyük bir şey olamaz, Star Wars:The Last Jedi’nin yönetmeni Rian Johson için.

İyi ama, yeni trilojiye dair duyurunun vaat ettiklerini yerine getirecek kadar çok şey kalmış mıdır Star Wars serisinin bugüne değin keşfetmediği? Ne oranda yeni karakterler taşıyabilecek yönetmen söz konusu trilojiye? Filmin yeni serisi gerçekten Skywalkers’ın bıraktığı mirastan ayrı kılabilecek mi kendini? Johnson amacın kesinlikle bu olduğunu söylüyor.

Star Wars’un tanıtımı esnasında IGN’ye verdiği mülakatta Johson “Şu an itibariyle dünyada her şey özgürlüğe dair. Benim için en heyecan verici yegane şey yeni yerlere gitmek, yeni halklarla tanışmak, gezegen dışında ne olduğunu görmek. Bu galakside herhangi bir kısıtlama olmadan üç filmlik bir hikaye hazırlamak. Gerçekten heyecan verici” dedi.

Yeni trilojinin yayın tarihi henüz belirlenmedi ama, 2020’den önce çıkmasını beklemeyin. Last Jedi’den sonra 2018 yılında gösterime girecek olan han Solo bağımsız sineması olan Solo: A Star Wars Story olacak. Sonrasında da Force Awakens’ın yönetmeni J. J. Abrams’ın yönettiği Star Wars: Episode IX girecek gösterime 2019 yılında. Bu da demektir ki Johson, Star Wars’un önceki serilerinin merkezinde yoğun şekilde yer almayacak.

“Hepimiz birlikte çalışmaktan zevk duyduk. Bizim için bu, işin büyük bir parçasıydı. İşin sonuna geliyorduk. Kathy Kennedy, Bob Iger, Alan Horn, Alan Berkman gibi Disney’deki tüm insanlar işin sonuna geldikleri için üzgündüler. Bir arada çalışmaya devam etmek için ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. İşte o zaman yeni bir hikayeye sahip yeni bir triloji fikrini ortaya attım. Benim için gerçekten heyecan verici gibi gelmişti” diyor Johnson, Star Wars’un mirasının bu denli önemli bir yolla sürdürülmesiyle ilgili olarak görevlendirilmesi konusunda ne düşündüğüne dair sorulan soruya cevap olarak.