Twitter'da bir Galatasaray taraftarı ile Bayern Münih resmi hesabının girdiği diyalog sosyal medyada günün dikkat çeken şeylerinden biri oldu.

Sosyal medyada Türkler olarak enteresan şeylere imza atmaya devam ediyoruz. Bu konuda en bilindik örnek, özellikle Vine ve Snapchat fenomeni olarak bilinen Amanda Cerny'nin olayıydı (gerçi o olayın arkasında aslında reklam muhabbetleri falan var ama neyse).

Şimdi ise bu örneklere bir yenisi, Bayern Münih resmi Twitter hesabı ile eklenmiş durumda. 24 Erzincanspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta 5 gol atarak resmi maçlarda kariyer rekorunu kıran Lukas Podolski ile alakalı olarak Galatasaray, resmi Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın bu mesajına ise Bayern Münih resmi Twitter hesabı, Lewandoski'nin fotoğrafı ile selam gönderdi ve Podolski'nin attığını beş golü kastederek "kulübe hoş geldin Poldi" yazdı.

Asıl eğlenceli diyalog da bundan sonra başladı. Bir Galatasaray taraftarı, bir dönem Galatasaray forması giyen, sonrasında ile yıldızı parlayan Ribery'i Bayern Münih'ten istedi.

Bayern Münih ise bu teklife komik bir tweet ile yanıt verdi:

Bayern Münih'in ile Galatasaraylı taraftarın arasında geçen bu diyaloğun ardından çoğu Twitter kullanıcısı da olaya dahil oldu ve ortaya pek çok eğlenceli tweet çıktı.

Olaya son olarak noktayı koyan da Bayern Münih olmuş.