Eğer bir Rick ve Morty’nin sıkı bir hayranıysanız (ve eğer bunu okuyorsanız, siz) zaten biliyorsunuz: Dizinin 4. Sezon çekimleri sekmeye uğradı.

En kısa tanımıyla dizi, çatlak bir bilim adamının peşinden sürüklediği torunu Morty ile maceradan maceraya atılmalarını konu ediyor. Profesör dedemiz Rick’i ilk gördüğünüzde Emmet Brown‘a (Geleceğe Dönüş) fazlasıyla benzetebilirsiniz. Bunun sadece görüntüde kaldığını hemen söyleyelim. Rick, karakter olarak tamamen farklı biri; üstelik yaptığı zaman yolculuğu değil de boyutlar arası yolculuk. Özellikle 2. bölümdeki Inception ve Freedy Krueger‘lı bölümü ile boyutlar arası yolculuğa müthiş bir eğlence kattıklarını söylemeden geçemeyeceğiz.

Rick ve Morty’nin oldukça tuhaf ve tehlikeli yolculuklarını boyutlar arası seyahat olarak tanımlasak da bu tanım biraz yetersiz kalabilir. Öyle ki maceralar bir insan anatomisinin içinde de devam edebiliyor. Yani onlarınki sınırları kesin olmayan bir yolculuk.

Rick and Morty, kiminin bayıldığı kimininse sevenlerin bitmek bilmeyen övünmelerine sinir olduğu, fazlasıyla popüler bir o kadar da eğlenceli olan dizinin bir sezonu daha ucu açık bir şekilde bitirdi.

Gerçek, duruma kızan hayranlarından birinin Twitter üzerinden yazar Dan Harmon’a mesaj atması ile ortaya çıktı. Harmon’a bir an önce diziyi bitirmesi gerektiğini, herkesin onu beklediğini söyleyen hayran hiç beklenmedik bir cevap aldı. Harmon yaptığı açıklamada, 'Adult Swim’in yeni sezon onayını vermediğini bu sebeple dizinin senaryosuna girişmediğini' belirtti. Bu cevap elbette ki hayranlarını oldukça şaşırttı.

Rick and Morty 4. Sezon onayı alır mı bilinmez ancak bu denli ünlü bir serinin yarıda kalacağını düşünmüyoruz. Ancak şu da var ki, onay çıksa bile dizinin kaldığı yerden devam etmesinin 1-1,5 yıl kadar süreceği muhtemel. Dememiz o ki, uzunca bir süre daha Rick and Morty sevenleri ile buluşamayacak. Peki siz diziyi izliyor muydunuz? Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?