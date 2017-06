Rick and Morty'nin çıkış tarihi resmen belli oldu. Uzun süredir beklenen yetişkin çizgi filmi Rick and Morty 30 Temmuz'da 3. sezonu ile geri dönüyor.

Çizgi filmlerin yalnızca çocuklar için çıktığı tabusunu yıkarak son derece sağlam bir kitle edinen Rick and Morty, aradan geçen iki senenin ardından 3. sezon çıkış tarihini resmen duyurdu. Yayınlanan bir fragman aracılığı ile duyurulan tarih, kült serinin 2. sezonundan iki yıl sonra duyurularak hayranları arasında çok büyük bir sevinç yarattı. Duyuruya göre Rick and Morty’nin yeni sezonu 30 Temmuz’da başlıyor.

Çocukların izleyemeyeceği neredeyse her şeyi içerisinde barındıran Rick and Morty, kurnaz, yaratıcı, korkunç, rahatsız edici gibi özelliklerden çok daha fazlasını vaat ediyor. Rick and Morty’nin yaratıcıları Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından canlı yayınla açıklanan fragman dışında dördüncü sezonun da hazırlandığı belirtildi. Tahminlere göre dördüncü sezonu 2019’dan önce göreceğiz. Dizi ilk olarak 2013’te başladı, ancak sezonları belirli bir düzende yayınlamadığı için hayranlarına sinir krizleri geçirtti.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri yeni sezon için hazırlanmış fragman ile başbaşa bırakıyorum. İyi seyirler.