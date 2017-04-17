Rick and Morty'nin GTA V'e Uyarlandığı Eğlenceli Yeni Mod!

Çoğu animasyon hayranı "Rick and Morty" serisinin ismini duymuştur. Benim gibi bazıları ise onları tek bir bölüm geçirmeden takip ediyor. Şimdilerde Rick ve Morty, GTA V dünyasına taşınıyor.

Yeni geliştirilen bir mod, Grand Theft Auto V'yi gerçeküstü, psikopat bir aile ile birleştiriyor. GTA V'nin yeni modları arasına Rick ve Morty de eklendi. Cartoon Networks'un yetişkinler için yayınladığı çizgi filmin konusu son derece ilginç: Rick Sanchez ciddi kişilik sorunları yaşayan, alkolik ve dahice buluşlar gerçekleştiren bir bilim insanı. Morty ise onun aynı derecede acayip torunu. Rick, zamanını tuhaf icatlar yaparak ya da torunu Morty ile geçiriyor.

Söz konusu mod sayesinde polisler, suçlular, striptizciler yani herkes ama herkes Rick veya Morty'e dönüştürülebilir. Rick Sanchez'i, uzay gemisini ve Morty'i oyuna ekleyen söz konusu mod için tüm övgüler, Jedidiah'ın 515 isimli oyun müdavimine geliyor. Modded Games tarafından yayınlanan video, GTA V'de yapılabilecek şeyleri sergiliyor. Rick ve Morty evreni benzersiz bilimsel deneyler ve gerçeküstü olaylarla popüler oldu. GTA V'nin grafik motorunun eşsizliği de bu garip ikili sayesinde bir kez daha gözler önüne serildi.