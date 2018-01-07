Ridley Scott, Yeni Bir Blade Runner Filmi İçin Hazır!

Efsanevi Blade Runner filminin yönetmeni Ridley Scott, yeni bir Blade Runner filmi için hazır olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl filmin devamı niteliğinde olan Blade Runner 2049 vizyona girmişti.

2017'de piyasaya sürülen büyük bütçeli filmler arasında Blade Runner 2049 özel olarak tanınmayı hak ediyor. Zira bir efsanenin devamı olması ve bir efsanenin rol almasının yanı sıra siberpunk havayı da çok iyi yansıttığı için hakediyor bu özelliği. Bu yüzden orijinal Blade Runner'ın hayranları (çoğunlukla) büyülenmişti. Şimdi hem ilk filmin hem de ikinci filmin hayranları için güzel bir haber geldi.

Başrolde Harrison Ford oynar mı bilinmez ancak Ridley Scott, yeni bir Blade Runner için hazır olduğunu söyledi. Scott, Digital Spy'a verdiği mülakatta, yeni bir filmin düşünülüp düşülmediği sorusuna, "Umarım... bence başka bir hikaye daha vardır. Gelişmeye ve geliştirilmeye hazır bir başka hikaye, bu yüzden kesinlikle yapılması gereken bir hikaye var" ifadelerini kullandı.

Blade Runner 2049 gişede istenen sükseyi yapamasa da yukarıda da belirttiğim gibi ilk filmin hayranları tarafından oldukça sevildi. Bununla birlikte yeni bir film yeni bir gişe rekoru denemesinin de diğer bir adı olabilir. Henüz yeni filmle ilgili somut bilgiler bulunmuyor ancak Scott bu işe el attıysa yakında yeni bir şeyler duyabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce de yeni bir Blade Runner çok güzel olmaz mı?