Sessizliğini gerçek bir canavar ile bozan Rimac, 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.85 saniyede ulaşan C_Two modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

‘Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili’ başlığıyla tanıtılan Concept_One ile büyük ses getirmeyi başaran Rimac, iki yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından Cenevre Otomobil Fuarı’nda sessizliğini bozdu. Bir süredir kulislerde konuşulan C_Two’u ilk kez Cenevre’de görücüye çıkaran Hırvatistan merkezli şirket, inanılmaz değerlere ulaşan aracı ile adından yine fazlası ile söz ettirecek.

C_Two, tasarımı ile bir melek kadar güzel görünüyor olabilir. Fakat 1914 beygirlik güç ve 2.300nm tork üreten motoru ile o kesinlikle bir canavar. Bu motor, C_Two’un 0’dan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 1.85 saniyede ulaşmasını sağlıyor ki bu da aracın 0’dan 100km/s’e 1.9 saniyede ulaşan Tesla Roadster’a toz yutturduğu anlamına geliyor.

Tamamen karbon fiber şasiye ve karbon panellere sahip olmasına rağmen 1950 kilogram ağırlığa sahip olan C_Two, şirketin açıklamasına göre 412 km/s maksimum hız değerine sahip. Saatte 400 kilometre hızın üzerine çıkması C_Two’un yalnızca elektrikli araçlar arasında değil, Bugatti, Koenigsegg gibi markalar arasında da en hızlılardan biri olduğunu gösteriyor.

1914 beygirlik bir motora nasıl bir batarya güç yetiştirebilir ki? Daha da önemlisi bu batarya ne kadar menzil sunabilir? 120kWh‘lık devasa sıvı soğutmalı bataryalara sahip olan araç, 650 kilometre azami menzil sunuyor ki böyle bir motor için son derece iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün.

Üstelik Rimac C_Two’un tek marifeti çok hızlı olmak ya da uzun mesafeleri katetmek değil. 8 kamerası, 1 lidar sensörü, 6 radarı ve 12 ultrasonik sensörü bulunan C_Two, aynı zamanda 4. seviye bir otonom araçtır. Öyle ki araç her saat başı 6GB boyutunda veri üreterek sürücüye çok daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Rimac'ın açıklamasına göre C_Two üzerinde bulunan yapay zeka sürücüyü yalnızca şeritte tutup gerekli durumlarda otomatik fren yapmasını sağlamayacak. Araç sahibini yüzünden tanıyacak olan C_Two, otomobil anahtarı ihtiyacını ortadan kaldıracak. Fakat Rimac, yıl sonunda satışa çıkması beklenen bu tekerlekli bilgisayarın fiyatını henüz açıklamış değil.