Riot Games İkinci Büyük Oyununu Çıkarmaya Hazırlanıyor

Riot Games'in kurucuları 11 yıldan sonra pozisyonlarını devrederek, Riot Games'in League Of Legends'dan sonra ikinci büyük çaplı oyununu yapmaya hazırlacaklarını belirtti.

Riot Games'in iki kurucu ortağı olan Brandon "Ryze" Beck ve Marc "Tryndamere" Merrill, şirketi kurdukları 11. yıldan itibaren yeni oyunlar yapmak üzere Riot Games yönetimini Finansal Operasyon Şefi Dylan Jadeja, Teknolojik Operasyonlar Şefi Scott Gelb ve Genel Operasyon Yöneticisi Nicolo Laurent'e bırakacaklarını duyurdular. İkili Riot Games'in düzenli işleyen tek oyunu olan League Of Legends'dan sonraki ikinci büyük çaplı oyununu yapmaya hazırlanıyor.

Riot Games'in büyük çaplı tek oyunu League Of Legends(LOL) olduğu için şirketin tek oyunu olduğu lanse edilse de, LOL'e hikayesel olarak bağlı 3 ayrı oyun ve bir tane de masa oyunu yine şirketin bünyesi altında piyasaya çıkmıştı. Ancak çoğunlukla sınırlı süreli veya sınırlı sayıda kopyası olan bu oyunlar, LOL kadar bir etki bırakamamışlardı. Şimdi ise LOL'ün şirkete düzenli bir gelir olabilmesi ve finansal sorunların düzenli olarak ortakları Tencent Games tarafından çözülüyor olması sayesinde kurucu ekip bir oyun daha yapmak için kolları sıvayabilmiş gözüküyor.

League Of Legends'ı sevin ya da sevmeyin, ancak aktif olarak 100 milyon oyuncuya sahip olmasıyla ve "E-spor" kültürünü şekillendiren bir oyun olmasıyla, oyun tarihi için gerçekten çok önemli bir oyun olduğu kesin. Yine de daha yeni geliştirilecek oyunla ilgili bir detay vermiş değiller. Bakalım bu tip bir oyun tiranından sonra ikilinin oturup geliştirdiği diğer oyun nasıl olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Riot Games'den nasıl bir oyun göreceğiz?