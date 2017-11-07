WeChat mesajlaşma uygulamasının ve Riot Games'in sahibi Tencent, otonom araç geliştireceğini açıkladı.

Çin'in ve dünyanın en büyük tekonoloji şirketlerinden olan Tencent, 42 milyar dolarlık bir sektör haline gelen otonom sürüş alanına dalan son teknoloji oyuncusu oldu. Teknoloji devi şirket, haritalandırma ve yapay zeka teknolojisini, otonom araç sektöründe rekabet etmek için kullanmayı planlıyor. Tencent akıllı araç geliştirme projesini 2015 yılında yaptığı açıklamada Foxconn'la ortak olacağını belirterek duyurmuştu. Ayrıca, Tencent, geçtiğimiz League Of Legend'ın geliştiricisi Riot Games'in tamamını satın almıştı.

Bununla birlikte Tencent, Tesla'nın dördüncü en büyük hissedarı olarak da öne çıkıyor. Bilindiği üzere Elon Musk'un şirketi bu yılın ilerleyen aylarında uluslararası pazar için Model 3'leri üretmeye devam ediyor. Öte yandan Tencent'in otonom araç pazarına yatırımı sadece Tesla ve kendi adımlarından ibaret değil; şirket, Çinli internet girişimcisi William Li'nin sahibi olduğu ve başlangıçta NextEV Inc. olarak adlandırılan Nio'nun da erken destekçilerinden birisi ve Nio'nun, ABD pazarı için 2020 yılına kadar bir otonom araç piyasaya sürme sözü var. (Dört bir yandan saldırıyor adamlar)

Çinli teknoloji şiketleri için otonom araç piyasası dünya çapında rekabet edebilecekleri en yeni alanlardan bir tanesi. Zira geçtiğimiz dönemlerde taklit ürünler yaparak diğer dünya ülkelerinin gerisinden rekabete başlayan ülke şimdilerde kendi orijinal ürünlerini piyasaya sürerek farkı kapatmaya çalışıyor. Diğer yandan otonom araç piyasası, Çinli şirketler için özgün ürünlerin piyasaya sürülebileceği en verimli alan konumunda bulunuyor.