Her geçen gün durumları daha da belirsizleşen kripto paralarla ilgili yeni bir uyarı yapıldı. Üstelik bu uyarı, Ripple adlı kripto paranın CEO'sundan geldi.

Geçtiğimiz haftalarda değeri birden yaklaşık 10 kat artan Ripple'ın kurucusu, çoğu kripto paranın bir işe yaramadığını ve bu nedenle yakında piyasadan silineceklerini söyledi. Ripple ve Bitcoin gibi kripto paraların gerçek bir değeri olduğunu ve uzun zaman daha kullanılmaya devam edeceğini belirten CEO Garlinghouse, diğer spekülatif bir şekilde ortaya çıkan kripto paralara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Birçok Kripto Para Güvensiz

Her önüne gelenin kısa sürede yüksek paralar kazanmak için kripto para çıkartmaya çalıştığını belirten isim, insanların bu paralara güvenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Tecrübeli CEO, ayrıca Bitcoin ve Ripple gibi temeli sağlam olan kripto paraların gidişatının iyi olduğunu, diğer paralara kıyasla çok daha güvenilir olduğunu belirtti. Bitcoin'in ise Ripple'a göre son dönemlerde çok yavaş kaldığını belirtti.

Sadece Alım Satım İçin Üretiliyor

Bazı kripto paraların hiçbir teknolojisinin bulunmadığını söyleyen CEO, sadece borsalarda ortaya çıkarak insanların alım satımlarından kâr ettiklerini belirtti. Bir kripto paraya yatırım yapmak isteyen kullanıcının mutlaka öncesinde o parayla ilgili araştırma yapmasını öneren Garlinghouse, eğer paranın vadettiği bir şey yoksa o paradan uzak durulmasını söyledi.

Ripple Nedir?

Ripple, dijital paralar arasındaki düzeni sağlamak ve Blok Zinciri teknolojisine entegre etmek için kurulmuş bir şirket. Ripple çıktıktan birkaç ay boyunca hiçbir hareketlilik yaşamazken, birçok yatırımcı ileride çok değerleneceğini düşünerek alımlar yapmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında değeri birden 10 katına çıkan para, kripto borsalarda en çok işlem gören kripto paralar arasında yerini aldı.

Ripple, ABD'deki birçok banka tarafından aktif olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz ay 3 doların üzerine çıkan Ripple, bu aralar 1 dolar civarında seyrediyor.