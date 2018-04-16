Ripple'ın düzenleyici ilişkileri yöneticisinin İngiltere düzenleyicilerine bulunduğu talepler, XRP’nin %8.5 değer kaybetmesine neden oldu.

Son dönemlerde tüm kripto paralara bakıldığında değer kaybetme eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz. Aynı krizden etkilenen XRP kripto para birimi de yılın başından beri yaklaşık %68 oranında değer kaybetti. Ripple tarafından piyasaya sürülen XRP kripto para birimi düzenleyici ilişkileri yöneticisinin, İngiltere düzenleyicilerinden kripto para düzenlemeleri istemesinden sonra aniden %8.5 oranında değer kaybetti.

Şirketin düzenleyici ilişkileri yöneticisi Ryan Zagone talebiyle ilgili olarak Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Artık daha fazla kurallara ve müşteri kesimine ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle düzenleyiciler tarafından alınan kararların uygulanmaya başlaması için çok doğru bir zaman.” dedi.

Başlangıçta %8.5 oranında değer kaybeden XRP, ilk şokun atlatılmasından sonra bu kaybın bir kısmını geri kazanarak %4-4.5 civarında kayıpla günü kapatacağa benziyor. Dilerseniz XRP’nin güncel değerine buradaki linke tıklayarak bakabilirsiniz. Her ne kadar değer kaybediyor olsa da, yeni düzenlemeler ve alacağı destekler sonrasında XRP ani bir atağa geçerek hızlı şekilde değer kazanmaya başlayabilir. Peki sizce sürekli değer kaybeden kripto paralar eskiden olduğu gibi kazandırmaya başlayacak mı?