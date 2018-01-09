Sektörel Facebook olarak bilinen LinkedIn her geçen gün daha da büyüyor. Artan üye sayısıyla iş dünyasının neredeyse bütün liderlerini, siyasi simaları, ülke başkanlarını birer üye olarak bünyesinde barındıran platforma, eski Tinder çalışanlarından rakip geliyor.

Tinder, günümüzün en aktif kullanılan randevulaşma uygulamsı olarak, milyonlarca kişiye hizmet veren geniş bir ağa sahip. Onun bu başarısının ardında hiç şüphesiz eski-yeni bütün çalışanlarının adı var.

Profesyonel dünyanın sosyal ağı olan LinkedIn ise kendine has yapısıyla milyonlara ulaşan ve gün geçtikçe büyüyen bir yapı oluyor. Profillerin canlı özgeçmiş olduğu, iş dünyasının ünlü simalarından, yüzlerce farklı sektörde ter döken insanlara kadar herkesin iş kimlikleriyle var olduğu bir ortama dönüştü.

Tinder’ın CTO’su olan Ryan Ogle liderliğinde firmanın çalışanları tarafından kurulan Ripple uygulaması hizmete başladı:

LinkedIn’in kullanıcılarına sunduğu en büyük avantajlardan birisi de özgeçmişlerine uygun ilanların listelenmesi olsa gerek. Fakat Ogle, rakibi oldukları platformun bu konuda zayıf kaldığı düşüncesinden hareketle, çalışanların iş dünyasına ilişkin sorunları tartışabildikleri bir platform kurduklarını dile getiriyor.

Temel olarak LinkedIn’in bir masaüstü platform olarak hizmete başladığını, mobil dünyaya geç ve yavaş uyum sağladığını dile getiren lider, daha iyi hizmetler sunabilecekleri iddiasında bulundu. LinkedIn, hızlı yükselişinin ardından 2016 yılında teknoloji sektörünün en büyük satın alma işlemlerinden birisiyle Microsoft’a devredilmişti. Microsoft, bu anlaşma karşılığında 26.2 milyar dolar gibi rekor bir bedel ödemişti.

Ripple, LinkedIn gibi Microsoft destekli bir oluşumla başa çıkabilir mi bilinmez, ancak bu niş alanda bile rekabet görmek heyecan yaratıyor.

Bakalım Ogle ve ekibinin yeni harikası Ripple, sosyal-iş platformu olarak kullanıcıların alışkanlıkları arasına girebilecek mi? Zamanla göreceğiz. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.