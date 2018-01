Ripple, çıkan haberler sonrasında %20 değerinde bir artış gerçekleştirdi. Western Union hisseleri ise %5'lik bir değer artışına sahip oldu. XRP'nin sahibi olan Ripple ve Western Union, geçmişte birlikte çalışmışlardı. 2015 yılında iki şirket, dağıtılmış ödeme protokolleri için bir program geliştirmeye çalıştı. Western Union ve Ripple'nin bir arada tekrardan çalışacağı kesin olarak doğrulanamasa da, Ripple resmi Twitter hesabı üzerinden, 2018 yılında üç büyük finans firmasının XRP'yi kullanacağını duyurdu.

3 of the top 5 global money transfer companies plan to use XRP in payment flows in 2018. Even more in the pipeline. https://t.co/5JOlxe20Ur