XRP (ripple) isimli kripto para birimi, Western Union'un para transferleri için temel olarak blok zinciri kullanacağı söylentilerinin ardından büyük bir artışa geçtiği rapor edildi.

Ripple, çıkan haberler sonrasında %20 değerinde bir artış gerçekleştirdi. Western Union hisseleri ise %5'lik bir değer artışına sahip oldu. XRP'nin sahibi olan Ripple ve Western Union, geçmişte birlikte çalışmışlardı. 2015 yılında iki şirket, dağıtılmış ödeme protokolleri için bir program geliştirmeye çalıştı. Western Union ve Ripple'nin bir arada tekrardan çalışacağı kesin olarak doğrulanamasa da, Ripple resmi Twitter hesabı üzerinden, 2018 yılında üç büyük finans firmasının XRP'yi kullanacağını duyurdu.

3 of the top 5 global money transfer companies plan to use XRP in payment flows in 2018. Even more in the pipeline. https://t.co/5JOlxe20Ur — Ripple (@Ripple) 5 Ocak 2018

Western Union, söylentilerdeki gibi XRP ile çalışmaya devam ederse ortaya çıkacak olan kriptokraside büyük kârlar elde edilebilir. Bir grup Japon bankada şu anda para transferlerinde Ripple'in blokaj zinciri teknolojisini test ediyor. Aynı zamanda, İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası da Ripple'nin bir bölümüne sahip durumda. Aralık sonundan beri büyük değer artışı gözlenen XRP'nin değeri 3.10$. Toplam 120 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan bu para birimi, BitCoin'in ardından gelen en değerli ikinci para birimi olmaya devam ediyor.

Şimdilik bu kripto para birimi, bit yorgunluğunun volatilitesi ele alındığında artmaya devam edeceğe benziyor. Bunlarla birlikte XRP'nin, para transferi konusunda geleneksel para birimlerinin yanında bir alternatif olup olamayacağını gözlemlemek gerekiyor. Sizce XRP kripto para biriminin geleceği ne yönde olur? Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.