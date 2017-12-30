2017 yılının başlarında 0.0065 Dolar'dan işlem gören Ripple'ın değeri son 15 gün içerisinde 2 Dolar'ı buldu. Ripple pazardaki ticaret hacmi ile Etherium'u da geçip 2. sıraya yerleşti!

Kripto para birimleri, özellikle de Bitcoin, Etherium ve Bitcoin Cash bu yıl ulaştığı birim başına uçuk değerlerle gündemimizden düşmedi. Ancak kripto para birimleri, diğer finansal ürünler gibi sadece birim değeriyle değil, pazardaki ticaret hacmiyle de hesaplanırlar. Geçtiğimiz gün ise Ripple, sene başındaki 0.0065 Dolar'lık birim değerinden 2 Dolar'lık birim değerine yükselişiyle birlikte, pazar hacminde Etherium'u da aşarak 2. sıraya yerleşti.

Toplam dolaşımdaki miktarı bu haberin yazıldığı an itibariyle 96 Milyar Dolar'ı bulan Ripple, yaklaşık 70 Milyar Dolar civarında toplam dolaşım miktarı olan Etherium'u birim fiyatı açısından yaklaşamasa da ticaret hacminde geçti. SBI Ripple Asia'ya bağlı olan ve genel anlamda Asya Pazarı'nda oldukça popüler olan Ripple'ın, SBI Ripple Asia'nın Japonya'daki önemli kredi kartı konsorsiyumlarıyla anlaşma sağladığı için bu yükselişi yakaladığı belirtiliyor.

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24 saat içerisinde oldukça iyi bir yükselişe geçen Ripple, 2017'yi hiç beklenmedik bir şekilde böylece kapatmış oldu. Dün yaklaşık 2.60 Dolar üzerine kadar çıkan Ripple'ın değeri ise şu an için 2.47 Dolar civarında işlem görüyor. Bu sayede çok uzun süredir ilk iki sırayı kimseye kaptırmayan Bitcoin ve Etherium'un da çok ciddi bir rakibi olmuş oldu. Ayrıca birim değerinin bireysel yatırımcının hala yatırım yapabileceği bir seviyede olmasıyla da, daha değerini arttıracağa benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz?