Türkiye'de Bir Baba, Facebook Canlı Yayınında İntihar Etti

Facebook canlı yayınında bir intihar vakası daha yaşandı. Bu sefer intihar eden kişi bir Türk.

Dün Kayseri’de çok acı bir olay yaşandı. Kendisinin rızası alınmadan kızının evlenmesine izin verildiğini söyleyen 54 yaşındaki Ayhan Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında başına ateş ederek intihar etti.

Kendi rızası alınmadan kızının evlendirildiğini açıklayan Uzun, yaklaşık 1 dakikalık konuşmanın ardından saatler 22.30’u gösterirken canlı yayında intihar etti.

Sinyallerini Vermişti

Kayseri Kocasinan İlçesi’ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde oturan Uzun, aynı gün “Akşam canlı yayın var” ve “vasiyetimdir, beni bu hale koyanlar cenazeme gelmesin” mesajlarını paylaşarak akşamında olacak felaketin sinyallerini vermişti.

Ayhan Uzun yaptığı kısa konuşmada, “Kızımın en mutlu gününde beni arayıp baba buyur tatlıya gel diyorlar. (Tatlı yemek: nişan) Beni elden ele çağırır gibi. Bu mutlu günümüzde yanımıza gel diyen olmadı. Kimse benden bir haber sormadı. Kimse de beni adam yerine koymadı. Kayınbabam olacak kişi, geçti benim minderime, çocuklarımın üzerinde hakkı olmadan geçti kızımı verdi. Bu adamın babası ölmedi ki diye bana soran olmadı. Çocuklarımın üzerinde bir lokma hakkı olmamasına rağmen geçti kızımı verdi. Oysaki kızımdan ve ailemden şunu beklerdim, baba gel de aramızda ol demelerini isterdim. Eşim aradı söyledi. Dedim ki yanıma geldiniz de gelmedim mi dedim, eşim biz senin ayağına mı geleceğiz dedi... Belki bazılarınız bu yaptığıma şov diyeceksiniz. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Biraz sonra elimdeki silahla hayatıma son vereceğim" dedi.

Olayın yaşanmasının ardından Ayhan Uzun’un evine giden polisler, adamın cansız bedenine ulaştı. Son sözlerinde eşine ve ailesine sitem eden acılı baba, elindeki silahla kafasına ateş etti.

Facebook’ta yaşanan bir başka intihar olayının olması üzüntü verici bir durumken, bunun kendi ülkemizden olması çok daha büyük bir üzüntüye yol açtı. Buradan Ayhan Uzun’u sevenlere ve ailesine baş sağlığı diliyorum.