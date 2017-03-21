Birleşik Arap Emirlikleri'nin muhteşem şehri Dubai, robot polisler tarafından korunacak. Polis gücünün büyük bir bölümünde polis robotlar kullanılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olarak göze batıyor; daha doğrusu parası en bol ülkelerden birisi olarak. Geçimini yıllarca petrol üzerinden kurmuş ve petrol zenginleri üretmiş olan ülke, gelecekte petrole yer olmayacağını düşünerek Dubai ve Abu Dabi başta olmak üzere turizm alanına yöneliyor. Dünyanın en yüksek binası Burç Halife’nin bulunduğu Dubai, eşine zor rastlanır bir manzaraya sahip. Çöl ile denizi birleştiren muhteşem bir yer olan Dubai, bu dönemde eli para tutan birçok turistin merkezi noktası.

Dubai polis departmanının açıklamalarına göre, Mayıs ayında Dubai’nin ilk polis robotları gelecek. 2030 yılına kadar Dubai polis kuvvetlerinin %25’ini robot gücüne çevirmek istediğini belirten Dubai Polis Departmanı, dünya üzerinde robot gücü ile şehrini savunan ilk şehir olacak. Bununla birlikte yine 2030 yılına kadar, Dubai’de yer alan tüm polis binaları %50 oranında kendi kendini üretebilecek kapasitede olacak. Şehirde çalışan insan istemeyen Dubai, bütün bir şehri insansız yönetmek istiyor. Çok sayıda zeki polis mekanizması satın alacak Dubai, bu polisleri ilk başta Dubai’de yer alan turistik alanlara yerleştirecek.

Dubai’nin alacağı polis robotlar, Ekim 2015’te Körfez Teknolojileri Fuarı’nda görünmüştü. Robotların her biri birden fazla dil konuşabiliyor. Robotun dokunmatik ekranı karşısında yer alan yüzleri tarayabilecek, halkın suç bildirimi yapmasına izin verecek ve trafik cezaları kesebilecek.

Robot polisler 20 metrelik mesafedeki insanları tespit edebilecek, insanların yanına gidip onlarla konuşabilecek. Özellikle turistik alanlar ve dünyanın en büyük binası Burç Halife’nin çevresinde hizmet verecek Polis robotların, 2020 yılına kadar çok daha geniş bir alana yayılması hedefleniyor.