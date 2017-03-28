Okan Mekatronik Kulübü tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Robot Yarışması ROBOKAN, 21-22-23 Nisan tarihlerinde biz robot severlerle buluşmaya hazırlanıyor!

Okan Mekatronik, 2012 yılından bu yana oldukça aktif bir Okan Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir öğrenci kulübü. 2016 yılında Üniversite'nin "En İyi Kulübü" seçilmiş olan Okan Mekatronik, Türkiye'nin en büyük ve aktif öğrenci kulübü olmak gibi bir vizyonları var.

Bu noktada hazırladıkları ve geçen yıl ilk defa düzenlenen uluslararası bir robot yarışması olan ROBOKAN, bu yıl da gelenekselleşerek devam ediyor. 21-22-23 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan ROBOKAN'17, toplamda 20.000TL'ye varan ödül havuzunu çeşitli kategorilerde dağıtacak.

Yukarıda ödül dağılımını ve kategorileri görebileceğiniz yarışma Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Serbest, Labirent ve Quddicth dallarında yapılacak. Ayrıca ödül töreninde yapılacak bir çekiliş ile Okan Üniversitesi'nde %100 burs şansı yakalayacak bir şanslı kişi de siz olabilirsiniz. Ayrıca çeşitli sürprizler, ödüller ve çekilişlerin yapılacağı yarışma ile ilgili detaylar için www.okanmekatronik.com adlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca yarışaya katılım için aşağıdaki bağlantılardan ilgili Android ve iOS uygulamasını indirerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Tüm sorularınız için kayit@okanmekatronik.com adresinden iletişim kurabilir, 0 (216) 677 16 30 numaralı telefonu arayıp 2437 dahili numarayı tuşlayarak Okan Mekatronik Kulübü'ne ulaşabilirsiniz.

Webtekno olarak basın sponsorluğu desteği verdiğimiz ROBOKAN'17'de tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz :)