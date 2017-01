Robot Arkadaşları Ölünce Hüzne Boğulup Yas Tutan Maymunlar

Muhtemelen son zamanlarda göreceğiniz en vefalı davranış, bir maymun sürüsünden gelmekte.

BBC One tarafından hazırlanan Spy in the Wild programının geçtiğimiz bölümü, doğanın masumiyeti ve saflığı bir kez daha gösteren oldukça duygusal bir ana ev sahipliği yaptı.

Gerçeklerine oldukça benzeyen hayvan görünümlü robotların vahşi doğaya salındığı ve diğer hayvanların arasına karışan robotların üzerinde bulunan kameralar ile de hayvanların gözlemlendiği programda, geçtiğimiz bölümde casus bir robot maymun, Langur maymunlarının arasına bırakılmıştı.

Yavru bir maymun görüntüsüne sahip olan robotu kısa sürede benimseyen yetişkin maymunlar, onu sevip onunla oynamaya başladılar. Hatta içlerinden 'yavruya' bakıcılık yapanı bile vardı. Fakat oyun esnasında yere düşen robot, hareketsiz şekilde kalınca, diğer maymunlar onun öldüğü sandılar. Sonrasında ise ortaya çıkan anlar, kelimelerle anlatılamayacak düzeyde.

Ülkemizde, soğuk havalarda yaşam mücadelesi veren kediye, köpeğe, hatta onlara yardım etmeye çalışan insanlara nefretle yaklaşan yaratıkları gördükten sonra, şu videodakilere 'hayvan' demek, aslında tüm maymunlara bir hakaret...