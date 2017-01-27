Robotlar, kendilerine karşı gerçekleştirilen negatif ayrımcılığa baş kaldırmış gibi gözüküyor.

Pek çok siteyi ziyaret ettiğimizde, "Ben bir robot değilim" captcha komut istemi ile karşılaşırız ve robot olmadığımızı ispatlamak zorunda kalırız.

Farkında olmadığımız şey ise, tam olarak gereken tuşu tıklayabilen ve kelimenin tam anlamıyla "interneti trolleyen" ve robotlara karşı yürütülen negatif ayrımcılığının üstesinden gelen robotlar var..

Bu videoda, şirin robotun eylemleri bulunuyor. Doğal olarak, robot muhtemelen bir insan tarafından kontrol ediliyor. Ancak yine de oldukça eğlenceli bir video ile karşı karşıya olduğumuzu ve hikayenin ilham verici olduğunu kabul etmeliyiz.

Son sözümüz şu: Hayallerinizi takip etmeyi devam edin robotlar!