Robot Festivalinde 'Şekerci' Drone Ziyaretçilere Uçtu!

Japonya'daki Ogaki Robot Festivali'nde ziyaretçilere şeker dağıtan bir robot, kullanıcısının kontrolü kaybetmesi üzerine ziyaretçilerin üzerine uçtu.

Japonya’nın Ogaki kentinde düzenlenen robot festivalinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Festival için toplanan kalabalığa şeker dağıtmak için insanların üzerinde uçan drone bir anda insanların üzerine doğru düştü.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından videosu çekilen ve internette paylaşılan olay sırasında ‘şekerci’ drone’un adeta dengesini kaybederek bir tarafa meyil aldığı ve insanlara doğru ilerlediği görülüyor.

Olayın en korkunç tarafı, drone insanlara düştüğü sırada motorunun hala çalıştığı videoda görülüyor. Drone pervanelerinin son derece güçlü olduğu düşünülürse bu trajik kaza bir felaketle de sonuçlanabilirdi.

Japan Today, kaza sırasında yaşları 5 ile 48 arasında değişen altı kişinin hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı. Ayrıca yerel polisler, drone’u uçuran 37 yaşındaki görevli hakkında soruşturma başlattı.