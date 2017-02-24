Köpeği Çukurdan Çıkaran Öğrencilere ABD'den Davet

Stanford Üniversitesi Robotic Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib, geliştirdikleri robot kolla Kuyu köpeği çukurdan çıkarmayı başaran öğrencileri Stanford Üniversitesi’ne davet etti.

Beykoz’daki bir su kuyusuna düşen ve 11 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen Kuyu köpek, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı INTEGRA, geliştirdikleri bir robot kolla adı daha sonra Kuyu konulan köpeği bulundukları kuyudan çıkarmış ve hepimizin takdirini kazanmıştı.

İşte o öğrenciler, Stanford Üniversitesi’nden gelen davetle bir kez daha gururumuzu okşadılar. Stanford Üniversitesi Robotic Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib, öğrencilerimizin gayretinden ve çalışmalarından son derece etkilenmiş ve kendilerini Stanford Üniversitesi’ne davet etmiş. Ekip, aldıkları daveti aşağıdaki tweet’le paylaştılar.