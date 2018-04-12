Robot Köpek, Bunama Hastalarına Yardım Ediyor

Demans hastaları üzerinde yapılan gözlemler, robot köpeklerin ve evcil hayvanların hastaların 'hatırlaması' üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

Evcil hayvanlar, birçok hastalığın tedavi sürecinde ve hastalara destek programlarında oldukça faydalı ve sağlık kuruluşları da bu yöntemi destekliyor. Aynı durumun bunama hastalığı ile mücadele eden bireyler için de geçerli olduğu fark edildi. Biscuit adındaki bir robot köpek, içinde yaşadığı huzurevinde, birçok yaşlı hastanın kendini daha iyi hissetmesinde büyük rol oynuyor.

Demans, bilinen adı ile bunama; zihinsel becerilerin zayıflamasına ve hafıza kayıplarına sebep olan oldukça zorlu bir hastalık. Birçok farklı şekli olan bu hastalığın en bilinen ve yaygın türü ise Alzheimer. Hastaların yaşamsal faaliyetlerine direk etkisi olmasa ve hastalar uzunca yıllar yaşayabilseler dahi, mücadele etmesi psikolojik olarak oldukça zorlu. Bu zorlu süreçte ise robot köpek Biscuit, yaşadığı huzurevinipaylaştığı hastalara adeta şifa oluyor.

Huzurevinin yetkilileri, Biscuit'in hastaların bazı anıları hatırlamasına, stresten kurtulmasına ve endişeli ruh halinden kolayca çıkabilmesine olanak tanıdığını gözlemlemiş. Bu sayede tüm hastalar Biscuit ile zaman geçirerek hem anılarını hatırlıyorlar hem de içinde bulundukları stresli ve üzücü ruh hali ile mücadele ediyorlar. Biscuit'in vücuduna yerleştirilen bazı sensörler sayesinde, hasta ile arasında fiziksel bir etkileşim sağlanıyor. İlk bakışta sahte bir tüy ile kaplanmış plastik bir oyuncak gibi görünse de, hastalar Biscuit ile duygusal bir bağ da kurmuş.

Robot hayvanların gelecekte sağlık sektöründe, özellikle 'rehber hayvan' gibi projelerde sıkça yer alacağı düşünülüyor ve Biscuit bunun en iyi örneklerinden biri. Bilim ve teknolojinin sağlık alanına kattığı böyle göz ardı edilmiş başarılar da var ve umuyoruz ki teknoloji ve bilime dair korkunç senaryolar değil, böyle yaratıcı projeler sürekli artar.