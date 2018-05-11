Boston Dynamics'in üreteceğii 100 adet SpotMini, 2019 yılında satışa çıkarılacak.

26 yıllık başarılı bir geçmişe sahip olan Boston Dynamics, bunca yılın ardından ilk kez ticari olarak robot üreteceklerini belirtti. 2019 yılında satılmaya başlanması planlanan robot ise birçoğumuzun yakından tanıdığı Robot Köpek ‘SpotMini.’

Geçtiğimiz yıl tanıtılan SpotMini o dönem yüksek maliyeti nedeniyle pazara sürülmeye pek uygun değildi ancak yeni gelişmeler ışığında Boston Dynamics, robot köpeklerinin maliyetini 10 kata kadar düşürmeyi başardıklarını ve bunun fiyata da yansıyacağını müjdeledi.

‘Üretilmiş En Sessiz Robot’ ünvanını taşıyan SpotMini, komplo teoricileri nezdinde olumsuz karşılansa da bu gelişmenin, üst seviye teknolojiye ulaşım anlamında atılmış olumlu bir adım olduğunu görmezden gelmemek gerekiyor. Tabii bir yandan, 'Böyle bir şeyi evimizin salonunda görmek ne kadar hoşumuza gider?' sorusunu da cevap bulmak gerekiyor.

SpotMini; 30 kiloluk ağırlığı ve tek şarjda 90 dakika çalışma süresiyle, 2019 yılında yeni sahiplerini bekliyor olacak. İlk aşamada 100 adet üretilmesi planlanan robotun tahmini fiyat etiketi konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.