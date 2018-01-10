4.5 metre boyu ve 3600 kilogram ağırlığı ile bir kişi tarafından kontrol edilebilen ve saatte 20 mil hıza ulaşabilen bir dış iskelet tanıtıldı.

Bir protez denildiğinde aklınıza ilk gelen şey muhtemelen el, ayak gibi uzuvların protezleri olur. Furrion isimli bir şirkete göre bu isim çok farklı anlamlar ifade ediyor. Şirket, Protez isimli 3620 kg’lık ağırlığa sahip 4.5 metrelik dev robotlarını tanıttı. Bir kişinin pilot olarak içine girdiği ve bu şekilde protezi kontrol ettiği videoda, bu tarz makinelerin ileride yarışlarda kullanılacağının mesajı verildi. Şu anda bir prototipi bulunan cihazın saatte 20 mil hızına ulaşabildiği ve bu şekilde 1 saat boyunca güç sağlayabileceği açılandı.

Bunun bir robot olmadığını, içerisinde sürücüsü olması gereken bir dış iskelet olduğunu açıklayan Furrion, ileride bu tarz protezlerden oluşan bir filo öngörüyor. Bu filo, yarış gibi eğlence amaçlı kullanılabileceği gibi gelişmiş versiyonları askeri amaçlı da kullanılabilir.

Furion, 2004’ten beri üst düzey ve lüks elektronik cihazlar üretmesiyle ünlü. Tanıtılan protezin de aynı amaca hizmet etmesi bekleniyor. Cihazın ne zaman satışa çıkacağı ve çıktığında kaç dolardan satılacağı şu anda bilinmiyor, ancak ürünün satışa sunulsa bile çok az kişi tarafından talep edileceği düşünülüyor.

Peki, sizce 3620 kilo ağırlığında 4.5 metrelik devasa metal iskelet, ileride daha çok göreceğimiz bir ürün olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.