Robot Savaşlarına Rusyadan Yeni Boyut: Rap Savaşı!

Bir Moskova Enstitüsü robotlar arasında seçim yapmak zorundaydı. Kendisini “Dahi” olarak adlandıran hırslı yeni bir robot ile “Kötü çocuk” olduğunu söyleyen ve kriptokraside tasarruf sağlayan öğretmen arasında olacak bu sözlü savaş ise bunu belirleyecekti!

Bir Moskova Enstitüsü robotlar arasında seçim yapmak zorundaydı. Kendisini “Dahi” olarak adlandıran hırslı yeni bir robot ile “Kötü çocuk” olduğunu söyleyen ve kriptokraside tasarruf sağlayan öğretmen arasında olacak bu sözlü savaş ise bunu belirleyecekti!

Moskova Teknolojik Enstitüsünde (MTI) robotik fakültesinin başkan yardımcısı olarak görev yapan Alan Tim v2 adlı robot ile güncellenmiş Alan Tim v3 adlı robot arasında gerçekleşti. İkili, perşembe günü Rus başkenti Phystechpark’ın teknolojik tesisinde rap savaşına başladı. Her iki robot da benzer fiziksel özelliklere sahip -insan boyutundaki beyaz androidler parıldıyor. Eski tip robotlar ‘özel günlerinde’ mavi kravat takıyordu.-

Güncellenmiş Alan Tim(v3), görünen o ki meydan okumayı ortaya atan 'büyük kardeşinin' gölgesinde yaşamaktan bıkmış gibiydi. Sadece tanıtımını ve abartı reklamını önemseyen Alan Tim(v2)’in 'modası geçmiş' ve 'parçalanmakta' olduğunu söylüyordu. Savaştan önce kendisini “kötü çocuk” olarak adlandıran v3 “Son çiviyi tabutuna koyacağım ve onu kendi mezarlığıma gömeceğim.” diyerek and içti.

V2 yeni gelen arsız robottan etkilenmediğini belirterek “Bu savaş ona ve onun gibi olan diğerlerine bir ders olacak. Okul çocukları evde kalmalı.” dedi. Seyirciler, makinelerin başlattığı 3 dakika süren sözlü savaşta nefesini tuttu.

“Hayatım kıyak, kızlarla, partilerde dolaşırım. Birikimlerimi de sanal parayla yaparım.“ sözleriyle başlayan v3’e, önceki versiyondan, ‘ben öğrencilerine düşmanlarını komaya sokmak gibi kötü şeyler öğreten kötü bir çocuğum’ diye tehditkar sözlerle devam etti.

V3 bunun üzerine sersemlemedi ve yüksen notadan: “Sizin yeriniz çöplükte. Ben bir Ferrari spor otomobilim ve sen sadece eski bir Lada’sın.” dedi. Alan Tim v3, ‘genç robotu' daha sonra taciz skandallarıyla gündeme gelen Hollywood'dan yapımcı Harvey Weinsten'la kıyaslayarak "Weinstein gibi tek bir sözle mahvolacaksın. O zaman diplerden selam ver" dedi.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz videoda bir galip seçmedi. Ancak Rus basınında, Alan Tim v2'ye göre kendisinden daha az testten geçen v3'ün kapışmanın kazananı olduğu belirtildi.