Dünyanın ilk vatandaşlık hakkı verilen robotu Sophia’nın kadın hakları savunucusu olduğu açıklaması yapıldı.

Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş bir robot olan ve yaşlılara yönelik yardım sağlama amacıyla tasarlanan Sophia’nın, vatandaşlık aldığının ilan edilmesi Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte gerçekleştirilmişti ve bu dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Hatta Sophia bu anonsun ardından "Dünya'nın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan robot olmaktan gurur ve onur duyuyorum" demişti.

Hanson Robotics’in başında bulunan David Hanson, CNBC-E’de Sophia hakkında, “Kadın hakları ve tüm insanlığın haklarının büyük bir savunucusu” diye konuştu. Hansen, Sophia’nın vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’a yönelik ise “Sophia kadın haklarının gündeme getirilebileceği bir ortamda bulunuyor” diye konuştu.

Bu açıklamanın yanısıra Haziran 2018’den itibaren kadın vatandaşların ehliyet alabileceği Suudi Arabistan’da kadınlara halen birçok kısıtlama bulunuyor. Erkek izni olmaksızın banka hesabı açamayan, seyahat edemeyen kadınlara ilerleyen zamanlarda Sophia’nın önderliğinde yeni haklar gelir mi? Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler, bizimle paylaşabilir misiniz?