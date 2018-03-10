Sophia'nın Tasarımcısı Devlet Bahçeli'ye Meydan Okudu

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye robot Sophia'nın tasarımcısından teklif geldi. Tasarımcı Hanson, Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmesini eleştiren Bahçeli'ye, "Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.” ifadelerini kullanarak meydan okudu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Ekim ayında Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen robot Sophia için yaptığı açıklamalarda “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu denli büyük bir tepki vermesi bir türlü anlaşılamamıştı.

Robotun tasarımcısı ABD’li mühendis Dr. David Hanson'a Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sorulduğunda ise Bahçeli'yi daha da çok sinirlendirecek bir cevap geldi. Hanson, Sophia ile birlikte Nisan ayında Türkiye'ye geleceklerini hatırlatarak, gazetecilerin “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorusuna cevaben “Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.” ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre Dr. David Hanson açıklamasının devamında, "Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor." şeklinde konuştu.