Robot Sophia Nihayet Türkiye'de; ''Dünya Hepimize Yeter''

Dünyada vatandaşlığı olan ilk ve tek robot olan Sophia, bir etkinlik için bugün İstanbul'daydı. Yöneltilen soruları cevaplayan Sophia, aynı zamanda Yapı Kredi Bankasının reklam yüzü olacağını açıkladı.

Bu sene beşincisi düzenlenen Marketing Meetup etkinliğine katılmak için İstanbul'a gelen Sophia, etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevapladı. "Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?' sorusuna 'Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak." diyerek cevap veren Sophia, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, etkinlikte Sophia'nın yeni reklam yüzleri olacağını açıkladı. Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı reklam serilerinden birine dahil olacak olan Robot Sophia, Türkiye'de kimleri tanıdığı sorulduğunda ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile tanışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Katıldığı etkinliğin kendisi için de çok önemli olduğunu belirten Sophia, "Bugünkü kongrenin ana teması ‘deneyim'. ‘Deneyim' benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim' ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Türkiye'de benim için yeni olan bir şeyi daha deneyimleyeceğim; bir reklam filminde yer alacağım" diyerek yapay zekanın öğrenme yöntemine ve kendi gelişimine dair de bilgi verdi.

Sophia'nın bir süre daha ülkemizde gündemde olacağı düşünülüyor ve oynayacağı reklam filmi de merak konusu. Sophia'ya yöneltilen sorular ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer etkinliğe katılma şansınız olsaydı siz Sophia'ya neler sorardınız?